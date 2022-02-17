18 yaşından küçük...Tam 92 suç kaydı var

İstanbul polisi, Ümraniye İlçesi Kazım Karabekir, Dudullu ve Çakmak Mahalleleri'nde peş peşe yaşanan seri otomobil ve motosiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçti. 1'i motosiklet dört aracın çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayları, yaşı 18'den küçük olan U.K. (17) isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan U.K.'nın "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 92 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

"Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı ve Açıktan Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.