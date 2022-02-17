Başkan Erdoğan talimatı vermişti! AK Partili belediyelerden indirim haberleri peş peşe geldi

KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden; su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yapıldı. Kütahya Belediyesi tarafından uygulamaya 15 Şubat 2022 tarihinde geçilmiş olup 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 TL'ye düşürülmüştür" denildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.