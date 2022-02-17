Başkan Erdoğan talimatı vermişti! AK Partili belediyelerden indirim haberleri peş peşe geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın suda KDV indirimi talimatının ardından AK Partili belediyeler harekete geçti. Belediyelerden KDV indirimi haberleri peş peşe geldi.
İşte o iller:
KONYA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması talimatı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 7 daha indirim kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14'lük indirim yaptıklarını ifade etti.
KIRIKKALE
Kırıkkale'de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1'e düşürüldü.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
BİNGÖL
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.
Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.
ELAZIĞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında' belediye başkanlarına 'Su tüketim bedelindeki KDV oranından yüzde 7 indirim yapın' açıklamasının ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde sudaki KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.
KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi, içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden; su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yapıldı. Kütahya Belediyesi tarafından uygulamaya 15 Şubat 2022 tarihinde geçilmiş olup 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 TL'ye düşürülmüştür" denildi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.