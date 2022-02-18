‘Mucize’ kedi

İstanbul Esenyurt
'ta, sahibinin silahla vurularak hayatını kaybettiği olayın ardından evde yalnız kalan kedi, bir hafta sonra mahalleli tarafından pencere kenarında fark edildi. Kedinin evden çıkarılması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca mahalle sakinleri durumu polis ekipleri ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'ne (HAÇİKO) bildirdi. Dernek Başkanı Ömür Gedik
'in görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun girişimleriyle eve giren polis ekipleri, dernek gönüllüsünün de yardımıyla kediyi evden çıkardı. Bir yaşındaki tekir cinsi kedi, gerekli prosedürlerin uygulanmasının ardından dernek görevlilerine teslim edildi. Mahsur kaldığı evde aç ve susuz geçen bir haftanın ardından Bayrampaşa
'daki klinikte tedavi altına alınan kediye, Ömür Gedik'in kızı Tayga tarafından "Mucize" adı verildi. Veteriner Hekim Abdullah Serbest
, kedinin çok korkmuş şekilde ve vücudunda sıvı kaybıyla kliniğe getirildiğini söyledi.
İKİ KAP SUYU TÜKETTİ
Gerekli tahlilleri yaptıktan sonra damar yoluyla ilaçların verildiğini anlatan Serbest, "Genel durumu iyi, insanlara korkusu biraz daha azalmış" dedi. Serbest, kedinin geldiği gün iki kap su içip mamasını bitirdiğini ve iyileştiği için tedavi almasına gerek kalmadığını kaydetti. Mucize'yi sahiplenen Sena Kansız
da kedinin penceredeki parmaklıkların arkasındaki görüntüsünü görünce etkilendiğini dile getirdi. AA