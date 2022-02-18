SON DAKİKA: DİAYDER davasında sıcak gelişme! Avukatların talebini mahkeme reddetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada 23 dernek üyesi hakkında dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ilk duruşması yapılıyor. Duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Daha sonra sanık avukatları, talepte bulunmak için söz aldı.
BİRLEŞTİRME TALEPLERİ
Avukatlar, 23 sanıktan 5'ine daha önce İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldığını belirterek, bu davanın daha önce açılan dava ile birleştirilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da davaların birleştirilmesi yönünde görüş bildirdi.
Bunun üzerine avukatlar bu kez, delillerin hukuki yollardan elde edilmediğini öne sürüp, davanın düşmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise bu talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti de delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edildiğine karar verdi.
MAHKEME HEYETİ KABUL ETMEDİ
Mahkeme heyeti ise birleştirme talebini reddetti.
Davanın iddianamesinde, 2008 yılında elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan DİAYDER'in amacının, Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildiği vurgulanan iddianamede, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi.
"SÖZDE İMAM" İTİRAZI
Daha sonra sanıkların savunma ve sorgularının alınmasına başlandı. İlk sırada, terör örgütünün sözde diyanet işleri başkanı olarak görülen DİAYDER Başkanı Ekrem Baran, savunmasını yapması için kürsüye çağrıldı. 15 yıla hapis istemiyle yargılanan Baran, savcılığın iddianamesinde kendileriyle ilgili yazan "sözde imamlar" ifadesini kabul etmediklerini söyledi.
ÖCALAN KONGRESİ
Suçlamaları kabul etmeyen Baran'a mahkeme başkanı Akın Gürlek, DİAYDER'in ve Demokratik İslam Kongresi'nin ne olduğunu ne amaçlarını sordu.
Baran, DİAYDER'in amacının dini çalışmalar olduğunu, ancak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla düzenlenen Demokratik İslam Kongresi ile bir bağı olmadığını iddia etti.
TERÖRİST AİLELERİNE VERİLEN İBB ÇEKLERİ
Mahkeme başkanı Gürlek daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş çeklerini, öldürülen teröristlerin ailelerine verdikleri iddiasını sordu.
Sanık Ekrem Baran ise böyle bir ayrım yapmadıklarını, ihtiyaç sahibi herkese verdiklerini savunarak, bir insanın işlediği suçtan dolayı ailesinin cezalandırılamayacağını söyledi.
PKK BAĞLANTILI İBB GASSALLARI
İddianamede derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.
Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıkmıştı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade ediliyor.
15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
Sanıkların, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getiriliyor.
Savcılık, sanıkların 3,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmalarını talep ediyor.