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Giriş Tarihi: 18.2.2022 19:12

Son dakika: Hulusi Akar Neçirvan Barzani ile görüştü!

Son dakika: Hulusi Akar Neçirvan Barzani ile görüştü!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme yaptı.

Bakan Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE TERÖRÜ BİTİRECEK"

Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

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Son dakika: Hulusi Akar Neçirvan Barzani ile görüştü!
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