CHP sonunda havlu attı

CHP
Genel Merkezi, kurduğu rüşvet çarkıyla kenti adeta haraca bağlayan CHP'li Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
'in arkasında daha fazla duramadı. SABAH
'ın rüşvet skandalıyla ilgili ısrarlı yayınları sonrasında CHP yönetimi Başkan Şahin'i disiplin kuruluna sevk etti.
Selçuk Erdağı
ÖNCE DESTEK VERDİLER
SABAH, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarını ilk olarak bundan 8 ay önce gündeme getirdi. Başkan Şahin'in rüşvet ekibi kurduğu yönündeki iddialar, Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı
'nın 20 Ocak'ta belediye binasındaki makam odasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanmasıyla belgelendi. Rüşvet operasyonu sonrasında Başkan Şahin'e ısrarla sahip çıkan CHP Genel Merkezi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
'u da Şahin'e destek vermesi için Bilecik'e gönderdi. Torun, konunun yargıda olduğunu, rüşvet olayıyla ilgili açıklama yapmanın erken olduğunu söylemişti. İl yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan CHP İl Başkanı Metin Yaşar ise, "rüşvetin arkasında durulmayacağı" kararı alınmasına rağmen düzenlenen basın toplantısına Semih Şahin'i davet etmiş ve adeta destek mesajları vermişti. Bunun üzerine yönetim kurulundan birçok isim CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
SABAH ORTAYA ÇIKARDI
Buna rağmen rüşvet skandalının peşini bırakmayan SABAH, Şahin ve ekibinin foyasını birer birer ortaya çıkardı. Rüşvet ekibinin, kasaplık yapan bir esnaftan ruhsat işlemlerine karşılık 200 kangal sucuk, bir işadamından ise kasalar dolusu karides aldığı belirlendi. CHP Genel Merkezi, rüşvet skandalını ve esnaftan alınan haracı görmezden geldi. Bu kez Şahin'in, kentteki tarla vasıflı arazileri çok ucuza alıp imara açarak milyonluk rant elde ettiği, Bodrum'da 8 milyon liralık lüks villa aldığı ve başkanlık koltuğuna oturduğunda emekli maaşında haciz bulunurken kısa sürede imar oyunuyla nasıl servete sahip olduğunu gözler önüne serdi.
MIZRAK ÇUVALA SIĞMADI
SABAH'ın manşetlerine taşıdığı haberlerin ardından artık CHP Genel Merkezi'nde mızrak çuvala sığmadı. Rüşvet skandalının ardından ortaya çıkan rant ve imar vurgunlarını daha fazla görmezden gelemeyen CHP yönetimi harekete geçmek zorunda kaldı ve Başkan Semih Şahin'i partiden ihraç istemiyle disipline sevk etti. Kararı duyuran Seyit Torun, "Semih Şahin'in, parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. CHP'li Şahin'in Genel Merkez'e çağırıldığı ve istifa etmesinin istendiği, ancak Şahin'in istifayı kabul etmemesi üzerine disipline sevk edildiği belirtildi.
BİLECİKLİLERDEN SABAH'A TEŞEKKÜR
Bilecik'te yaşayan esnaf ve vatandaşlar, rüşvet skandalı ile ilgili başarı yayıncılığı dolayısıyla SABAH'a teşekkür etti.
Hasan Göktaş:
SABAH Gazetesi'ne teşekkür ediyorum canı gönülden. Genel Merkez Semih Şahin'e sahip çıkarken SABAH imar yolsuzluğunu ortaya çıkartınca geri adım atmak zorunda kaldılar.
Yılmaz Erhan (Esnaf):
Açıkçası biz rüşvet operasyonuna şaşırmadık. Burada ayyuka çıkmıştı. Ama başkana bir şey olmayacak diye düşünüyorduk. Fakat Sabah Gazetesi her gün aralıksız bu rüşvet olaylarını haber yaptı. Başkana sahip çıkan CHP Genel Merkezi sonunda pes etti. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sabah'a da teşekkür ediyoruz" dedi.
Çetin Kaya (Meclis Üyesi)
: Rüşvet olayının peşinin bırakmayan SABAH Gazetesi başta olmak üzere yolsuzluğa duyarsız kalmayan medya kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyorum.