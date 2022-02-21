Tütün ve alkole başlama yaşı yükseldi

Uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon gibi konularda yaşanan sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan araştırma kapsamında, 81 ilin narkotik birimlerinde çalışanlar tarafından 2021'de uyuşturucu suçundan hakkında işlem yapılan 27 bin 56 şüpheliye anket uygulandı. Hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını beyan eden 23 bin 779 şüphelinin verdiği cevaplar, "Narkolog Projesi Analiz Raporu"nda bir araya getirildi. Rapor, uyuşturucunun birey, aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.

UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA YAŞI 21 OLDU

Uyuşturucuya başlama yaşı 21,2 tütüne başlama yaşı 16,7 ve alkole başlama yaşı ise 18,4 olarak tespit edildi. Uyuşturucu suçu işleyenlerin yüzde 95,1'i erkek iken yüzde 4,9'u kadın oldu. Yüzde 32,2'si ilkokul yüzde 38,2'i ortaokul, yüzde 23,6.sı lise, yüzde 2,8'i üniversite ya da yüksekokul, yüzde 0,2'i yüksek lisans mezunu iken yüzde 1,4'i okuma yazma bilmiyor ve yüzde 1,6'sı okuryazar.



"Aile içinde şiddet var mı?" sorusuna ankete katılanların yüzde 27,6' "Hiç" cevabı verirken, katılımcıların yüzde 31,2'si "Nadiren", yüzde 28,1'i "Ara sıra", yüzde 8'i "Cevap vermek istemiyorum", yüzde 3,8'i' "Sıkça" ve yüzde 1,3'ü "Sürekli" yanıtı verdi. Ankete katılanların yüzde 87,6'sı ilk kez uyuşturucu madde kullandığında bekar, yüzde 12,4'ü evli, yüzde 1,6 eşinden boşanmış ve yüzde 0,1'i ise eşinin hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.



ESRAR İLE UYUŞTURUCUYA BAŞLANIYOR

İlk denenen uyuşturucu maddeye bakıldığında dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de yüzde 73,7'si esrar ile başladığını ifade etti. İlk nasıl temin edildiği sorusuna ise, yüzde 78,93'lük oranla "Arkadaş veya yakın çevremden" cevabı verdi.



MERAKTAN UYUŞTURUCUYA BAŞLANIYOR

Uyuşturucuya başlama nedeni olarak yüzde 33,8 oranla merak ettiğinden başladığı görüldü. 2021 yılında da 2020 yılında olduğu gibi ''merak'' önde gelen başlama sebebi olarak ön plana çıktı. Literatürde Narkolog çalışmasına benzer hemen her ankette, merak ve arkadaş etkisi başlama nedenleri arasında ön plana çıktı. Madde bağımlılığı sebebiyle tedavi olmak isteyip istemediği sorusuna yüzde 40,3'ü bağımlı olmadığını beyan etti. Bu soruya yönelik cevaplar incelendiğinde; yüzde 38,2'si tedavi olmak istediğini, yüzde 10,9'u kendisinin bırakabileceğini, yüzde 1,5'i tedavinin bir işe yaramayacağını, yüzde 1,4'ü tedavisinin devam ettiğini, yüzde 0,9'u tedaviye ulaşmanın zor olduğunu ve maddi gücünün buna yetmeyeceğini beyan etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 45,7'i sosyal güçlükle karşılaşırken, yüzde 77,5'nin ailesiyle, yüzde 15'nin arkadaşlarıyla ve yüzde 2,6'sı çevremde yalnız bırakıldım cevabını verdi.