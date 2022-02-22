Dayakçı öğretmene şok: Üst mahkeme öğretmene verilen 10 ay hapis cezasını bozdu

14 Aralık tarihinde Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, öğrencisini döven matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel hakkında'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yücel, 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapse çarptırıldı. Yücel'in cezası beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı belirtilerek 12 aya yükseltildi. Yücel'in cezası iyi hal hükümleri uygulanarak 10 aya düşürüldü. Cumhuriyet Başsavcısı ve ailenin avukatı kararla ilgili Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

HAGB VE İYİ HAL İNDİRİMİ YERİNDİ BİR KARAR DEĞİL

Kararı değerlendiren Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları yerinde bularak kararı bozdu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkemece temel ceza tayini yapılırken daha fazla uzaklaşılması gerektiği, sanık Ali Rıza Yücel hakkında Hükmün Açıklanmasına Karar verilmesinin yerinde bir uygulama olmayacağı, Ali Rıza Yücel TCK'nın 62. maddesi gereğince takdiri indirim uygulanmasının yerinde olmadığı gerekçelerine dayalı olarak itiraza konu Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinin 15/02/2022 tarih ve 2021/688 esas, 2022/58 karar sayılı hükmün açıklanmasına dair verilen kararın kaldırılması şeklinde karar verilmiştir" denildi. Öğretmen Ali Rıza Yücel tekrar hakim karşısına çıkacak.