Kavala ve Çarşı davaları tekrar ayrıldı

Gezi olaylarına ilişkin ana dava ile olaylara karışan Çarşı grubu davaları ayrıldı. Mahkeme Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala
, duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, Gezi Parkı
olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanıklı ana dava ile Gezi olaylarına karışan 35 Çarşı grubu üyesinin dosyalarının ayrılmasını talep etti. Kavala'nın avukatları da dosyaların ayrılmasına ilişkin cumhuriyet savcısının talebine katıldıklarını belirtti. Mahkeme heyeti de bu talebi kabul etti. Heyet, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 21 Mart'a erteledi. Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey
'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 15 Temmuz
davası birleştirilmiş, ardından dava Yargıtay
tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti. Yargıtay, 18 Mart 2021'de Çarşı sanıkları ile Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.