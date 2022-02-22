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Giriş Tarihi: 22.2.2022

Selahattin Demirtaş’ın 3.5 yıllık hapsi onandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Selahattin Demirtaş’ın 3.5 yıllık hapsi onandı
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Rusya ziyaretinin ardından 24 Aralık 2015'te geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nden aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezasının istinaf incelemesi tamamlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi hapis cezasını onadı. Kararda, esasa ilişkin hiçbir hukuksuzluğun bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı açıklandı.
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Selahattin Demirtaş’ın 3.5 yıllık hapsi onandı
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