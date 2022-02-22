Sömürgeci Batı’nın utanç adası: Goree

Portekiz
köle tacirlerinin 15. yüzyılın başında ulaştığı Senegal
, takip eden yüzyıllar boyunca sırasıyla Portekiz, Hollanda
, İngiltere
ile Fransa
'nın sömürgecilik faaliyetlerine sahne oldu. Köle ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olarak kullanılan Dakar
açıklarındaki Goree Adası, buradan yeni dünyaya köle olarak satılan 20 milyondan fazla Afrikalının acı hatıralarını hâlâ taşıyor. Senegal, 4 Nisan 1960'ta Senegal-Mali Federasyonu olarak Fransa'dan bağımsızlığını ilan eden devletin feshedilmesi üzerine kuruldu. O tarihten bugüne dört cumhurbaşkanının görev yaptığı ülkede, herhangi bir darbe yaşanmaması Senegal'i Afrika'nın en istikrarlı demokrasilerinden biri yaptı. Parlamenter sistemle yönetilen ülkede, cumhurbaşkanı iki turlu doğrudan seçimle 5 yıllığına seçiliyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall
, Mart 2012'deki seçimle göreve geldi ve Şubat 2019'daki seçimleri kazanarak ikinci dönemine başladı. AA