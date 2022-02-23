Akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'da dünyaca ünlü 'sakin şehir' olan Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde silahlar konuştu. Bayram Hamal (39), akşam saatlerinde bir restorana silahlı saldırıda bulundu. Bayram Hamal husumetli olduğu akrabaları Özcan Emreoğlu ve Ali Emreoğlu'na 10 el ateş etti. Bayram Hamal'ın saldırısı sonucunda Özcan Emreoğlu, Ali Emreoğlu ve Zihni Çelik yaralandı. Saldırgan olay yerinden aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Özcan Emreoğlu hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Saldırgan Bayram Hamal ve yanında bulunan boşandığı eşi F.H. kiraladığı ticari taksiyle kaçarken yol kontrol noktasında yakalandı. Gözaltına alınan Bayram Hamal ile F.H. adliyeye sevk edildi. Bayram Hamal, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. F.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.