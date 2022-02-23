İBB’nin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında toplandı.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi plakası teklifi 13'üncü kez gündeme geldi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'da sanki bütün sorunlar bitmiş gibi, taksi sayısının artışının şart gibi ısrarla gündeme geliyor" dedi. Aksu, kentte yeni taksiye ihtiyaç olmadığını, bunu sürekli anlatmaktan bıktıklarını, yorulduklarını fakat İBB'nin ısrarda yorulmadığını belirtti.

Engellilere hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Aksu, ihtiyaç doğrultusunda çalışma esas ve şartları belirlenerek, var olan taksilerin engelli erişimine dönüşümünün sağlanabileceğini dile getirdi.

'ENGELLİ ERİŞİMİNE ÖZEL TAKSİ STANDARDI YOK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise engelli erişimine özel taksi konusunda bir mevzuat olmadığı için böyle bir aracın da olmadığını söyledi.

Planları yaparken üretim safhasından başlayarak peyderpey olması gerektiğini dile getiren Yücel, metrolara erişimden başlayıp kaldırımların standart hale getirinceye kadar ciddi bir çalışmanın yapılması gerekliliğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Bakanlık olarak bu konuyla ilgilendiklerini, kentte engelli erişimine özel taksi ile ilgili bir standart olmadığını kaydetti.

Öncelikle bu taksilerle ilgili standart belirlenmesi ve üretecek firmanın olması gerektiğine dikkati çeken Kuralay, engellilere ayrı bir taksi tarifesi uygulanacağının da konuşulması gerektiğini vurguladı.

'ENGELLİLERİN İHTİYACINI KAPATACAK'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yazıcı da İstanbul halkının taksi sayısının artırılması gerektiğini düşündüğünü ve bunun bir ihtiyaç olduğunu iddia etti.

İBB'nin 5 bin taksi teklifine bu ayki ile beraber 2'nci kez "500'ü engelli erişimine özel" kısmının eklendiğini dile getiren Yazıcı, bu durumun Türkiye'ye örnek olacağını ve İstanbul'daki engellilerin ihtiyaç açığını kapatacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi.