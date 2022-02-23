İyi Partili Başkan yasak aşk kurbanı oldu

Olay, Kütahya'nın Simav İlçesinde yaşandı. Eski hastane parkında İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez(54), boyun ve karın bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, da açıklama yaptı. Soycan "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN YASAK AŞK ÇIKTI



Cinayetin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında olaya karışan 3 kişinin kimliği tespit edildi. Suç aleti bıçağı olayın yaşandığı yere atıp kaçan zanlılardan S. S. S.ve E.D. K. Simav ilçesinde yakalandı. Sönmez'i bıçaklayan M. C. K. ise yapılan koordineli çalışmayla Uşak ilinde yakalandı. M.C. K. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. M.C.K. cinayetinin sebebinin ise annesi H. K. ile Sönmez arasındaki ilişki olduğunu söylediği öğrenildi.