NATO Liderler Zirvesi için programını değiştirdi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, bugün çevrim içi gerçekleştirilecek Ukrayna
konulu NATO Liderler Zirvesi
'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Erdoğan'ın Afrika
turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau
ziyareti ertelendi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal
ziyaretlerinin ardından Türkiye
'ye dönüyor.
UKRAYNA LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkânlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı. ANKARA
ALTUN, SENEGAL BASININA YAZDI: GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Senegal'in Bes Bi-Le Jour gazetesinde makale kaleme aldı: Hem ikili hem de bölgesel anlamda Afrika'daki dostlarımızla sürdürülebilir stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye, bölgesinde istikrar sağlayıcı bir güç olarak barış ve güvenliğe katkıda bulunmaya her zaman hazırdır. Afrika'daki ortaklarımızla diyaloğumuzu güçlendirirken, bölgedeki anlaşmazlıklarla ilgili arabuluculuk çalışmalarını da destekleme arzusundayız. Türkiye-Afrika geleceğini birlikte inşa ediyoruz.