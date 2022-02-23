O koltuğu rüyanda görürdün

Giriş Tarihi: 23.2.2022

BAHÇELİ: İBB Başkanı Münih’te hiç utanmadan Türkiye’yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Türk demokrasisinin yetersizliğinden bahsetmiş. Demokrasi sakat olsaydı, belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı ancak rüyanda görürdün