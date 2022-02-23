O koltuğu rüyanda görürdün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
LANETLİYORUM:
Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, yumruk atan, kurşun sıkan, bıçak sallayan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. Kadınlarımızı hedef alan şiddeti bütün gücümle lanetliyorum.
HOCALI KANAYAN YARA: Hocalı
hâlâ için için kanayan, kabuk bağlamamış, tedavi edilmemiş bir yaradır. 25-26 Şubat 1992'de 7 bin nüfuslu Hocalı'da bir soykırım suçu işlenmiştir. Hocalı, Dağlık Karabağ
'ın incisi, stratejik değeri çok fazla olan yurt köşesidir. Ne üzücüdür ki, hâlâ tutsaktır, hâlâ zincirlidir, hâlâ feryat etmektedir. Ermenistan
'ın takip ettiği yayılmacı nitelikli "yeni savaşlar, yeni topraklar" politikası zor kullanılarak çöpe atılmış, Türk coğrafyası dirilmiş ve uyanışa geçmiştir.
HDP'Yİ SAKLAYAMADI:
Mizahi karakteri üst düzeyde olan şu iddiaya bakar mısınız, yuvarlak masa heyecan yaratmış, orada bulunan zillet failleri vatan sevgisiyle bir araya gelmişler. Madem vatan sevgisine sahipsiniz, o zaman ne arıyorsunuz vatan düşmanlarıyla? Ne yapıyorsunuz vatanı bölmek için mekik dokuyan alçaklarla? CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu, yuvarlak masanın altında yuvalanan bölücülük odağı HDP'yi daha fazla saklayamamış, en sonunda HDP'nin yok sayılamayacağını, demokrasi konusunda özel bir vurgusu olduğunu söylemek durumunda kalmıştır.
TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞ: İstanbul
Belediye Başkanı Münih'te hangi sıfat, hangi görev, hangi sorumlulukla bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih'te? Ne arıyor konferans koridorlarında? Neyin lobi çalışmasını yapıyor? İstanbul Belediye Başkanı, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiçbir yüz kızarıklığı emaresi göstermeden Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu jurnalciliktir, köksüzlüktür, kimliksizliktir, skandal bir rezalettir. Üstelik Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her fırsatta dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir
isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir.
RÜYANDA GÖRÜRDÜN:
Diğer yandan açık açık Türk demokrasisinin yetersizliğinden bahsetmiş. İstanbul demokrasiye aç olsaydı, sen ekmeğe muhtaç olurdun. İstanbul demokrasiye aç olsaydı, Münih'in yolunu zor bulurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı, belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı ancak rüyanda görürdün.
YANGINI KÖRÜKLÜYOR:
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanınmasını içeren tasarının onaylanarak Putin'e sunulması yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır. Rusya- Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalıdır.
'YUVARLAK MASA TOPLANTISI KUMPAS'
BİZ
6'ya bakınca gördüğümüz 6 oktur, yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgâhtır, karamsarlıktır, kumpastır, Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. 6'yı çevirip 9 rakamına bakınca da gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, parlayan 9 Işık'tır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir, Cumhur İttifakı'nın 2023'te açık ara öne geçeceğinin simgesidir.
'İKTİDAR BİR ŞARKIYLA YIKILMAZ'
TARKAN şarkı sözleriyle Kovid-19 dönemini kastettiğini söylüyor, hayır diyorlar, iktidarı kastettin, onların gideceğini söyledin dayatmasında bulunuyorlar. İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz. Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek, Allah'ın izniyle de buna az kaldığı görülecek. Vehme gerek yoktur, kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur, bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye, hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur.