Son Dakika | Rusya Ukrayna krizi ile ilgili yeni gelişme! Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek

Son dakika haberi: "Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı?" sorusu gündemden düşmezken, taraf devletlerden açıklamalar art arda geliyor. Putin geçtiğimiz gece yaptığı açıklamalarda sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'ı kabul etmesinin ardından Ukrayna sonuna kadar direneceğini söyledi. Hukuka aykırı olduğu ifade edilen bu kararın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle Batı ve Avrupa'dan peş peşe yaptırımlar geliyor. Ancak Rusya, geri adım atmayacak sözde bağımsız bölgelere asker göndermeye devam ediyor.

Bu gelişmeler ışığında Kremlin'den bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

PESKOV'DAN AÇIKLAMALAR

Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü'nün bu açıklaması, Erdoğan'ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi.

İLK GÖRÜŞME

Sözgelimi görüşme, Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan'ın gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.

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