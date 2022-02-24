Barışın korunması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin
ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti. Ukrayna
'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları
zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini; dün olduğu gibi bugün de Türkiye
'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Aliyev ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan
'la ilişkiler ve Rusya- Ukrayna krizi
başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Aliyev, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.