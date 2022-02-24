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Giriş Tarihi: 24.2.2022

Barışın korunması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

ANKARA
Barışın korunması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini; dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya- Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Aliyev, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

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Barışın korunması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
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