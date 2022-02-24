BM, Rusya-Ukrayna krizinde de işlevsiz kaldı! Başkan Erdoğan’ın reform çağrıları yine gündem oldu

BM HER ZAMANKİ GİBİ 'KINAMAKLA' YETİNDİ

Ancak, BMGK dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi bulunduğu için toplantıda herhangi bir adım atılması kararı alınmadı veya herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'yı işgale başladı. Rus ordusu göz göre göre Donbass'la birlikte Harkov ve diğer şehirlere girmeye başladı. Toplanan BMGK üyelerinin çoğu Rusya'nın askeri müdahalesini şiddetle kınadı, bunu 'uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygısızlık olarak nitelendirdi.