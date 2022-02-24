Güngör Arslan cinayetinde tutuklu sayısı 7’ye yükseldi

Kocaeli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son olarak Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Güngör Arslan (60) 19 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 sularında İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan gazete ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Ofisine gelen 21 yaşındaki Ramazan Özkan tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak yaralanan Arslan, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Arslan'a yapılan silahlı saldırı olayını gerçekleştiren Ramazan Özkan ise, saldırıdan hemen sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Telim olan Özkan'ın, yakalandığında "Köşe yazısına kızdım da vurdum", ardından da "Cezaevine girmek için vurdum" gibi söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan 'ın cenazesi ise geçtiğimiz Pazar günü İzmit Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Arslan'ın öldürülmesi ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olayı araştırmak için özel bir ekip kurdu. Haber yaptırma bahanesi ile Arslan'ın ofisine gelerek olayı gerçekleştiren zanlı Ramazan Özkan dışında B.P, K.Y, ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı sonrası 1 gün daha ek gözaltı süresi alan Kocaeli Polisi, akşam saatlerinde Özkan ve 3 kişiyi daha Kocaeli Adliyesine sevk etti. Zanlı Ramazan Özkan ile B.P tutuklanırken, K.Y ve ismi öğrenilemeyen kadın serbest kaldı.

TUTUKLU SAYISI 7 OLDU



Saldırı olayı sonrası oldukça geniş çaplı bir soruşturma yürüten Kocaeli Emniyetinden konu ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmazken, gözaltına alınan ve emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi daha bugün adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan Ö.T. ve H.Ç. ile henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 7 olurken, emniyette hala gözaltı işlemleri devam eden kişiler olduğu öğrenildi.