CHP’li Karabağlar Belediyesi’nden hayvanseverleri kızdıracak ’krematoryum’ kararı! Ölü kedi ve köpekleri yakacaklar

Karabağlar Belediyesi kamuoyunda tartışma yaratacak bir karara imza attı. Karabağlar Belediyesi, sokakta bir kaza sonucu veya hastalıktan ya da yaşlılıktan ötürü hayatını yitirmiş kedi ve köpekler için gömü yeri bulamayınca çareyi yakmakta buldu. Belediye ölü kedi ve köpekleri yakmak amacıyla ölü hayvan yakma fırını krematoryum satın almak için ihaleye çıktı. Bunun için belediye, krematoryum ilanına çıktı. Basın İlan Kurumu bünyesindeki ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde çıkan ilanla, krematoryum hizmeti verecek firmalar ihaleye davet edildi. İhaleye katılacak firmalar için son teklif verme tarihi olarak da 15 Mart 2022 saat 11.00 olarak açıklandı. Fırının teslim süresi ise 60 gün olarak açıklandı. 4 Nisan tarihinden itibaren uygulamanın başlayacağı açıklandı. CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise hayvan dostu bir belediye olduklarını öne sürerek Avrupa'daki uygulamaları örnek gösterdi. "Avrupa ülkelerindeki uygulamayı Karabağlar'a getirmek istiyoruz." diyen Selvitopu; "Çevre sağlığı, içme suyu gibi unsurları düşünerek bunu yapmak zorundayız" dedi.

"BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir'de böyle bir şey olmadığını, bir ilke imza atacaklarını söyledi.

Avrupa'da bu konuda çok sayıda örnek olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "İnsanlarımızı gömeceğimiz mezar bulamıyoruz. Ölü sokak hayvanlarımız, evcil hayvanlarımız için de gömü yeri bulamıyoruz. Bu konudaki sıkıntı çok büyük boyutlara ulaşınca, böyle bir karar aldık ve çalışma başlattık. İlana çıktık, 15 Mart'ta da ihaleye çıkacağız" açıklamasında bulundu.

Dövizdeki hareketlilik nedeniyle bu ihaleye katılım olup olmayacağını bilemediğini belirten Başkan Selvitopu, yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Karabağlar Belediyesi Başkanı olarak şunu diyebilirim ki, hayvan dostu bir belediyeyiz. Hayvan sağlığı ve onların yaşam kaliteleri konusunda örnek çalışmalar yapıyoruz. Bazı insanlar bu çalışmamızı yanlış yorumlayabilirler. Avrupa'da örnekleri olan bir projeyi biz hayata geçirmek istiyoruz. Bir arabanın altında kalan kedi, yol kenarına atılır. Bu durum, çevre sağlığı, insan sağlığı için, yeri geldiğinde de içme suları için risktir. Gömü yerimiz olsa, oraya gömelim ama öyle yerimiz yok. Gelişigüzel gömülmesi de doğru değil." dedi.

"ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN KREMATORYUMU ÖNEMSİYORUZ"

Projeyi hayata geçirdiklerinde pek çok belediyenin de buradan yararlanabileceğine vurgu yapan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu; "Kuracağımız krematoryumun çevreye herhangi bir zararı yok. Bu konuda gerekli araştırmaları yaptık. Çok büyük bir yer de işgal etmiyor. Elektrik enerjisiyle çalışacak, 10 metrekareden de küçük bir yeri işgal edecek tesis olacak. Sokakta ölmüş, insanların yanından geçerken burunlarını tıkadığı hayvanlar için bunu yapmak zorundayız. Şimdilik ilan aşamasındayız ve bu aşamanın sonucunu gördükten sonra daha ayrıntılı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum, çevre sağlığı, insan sağlığı için krematoryumu önemsiyoruz. Bunda farklı düşünceler olabilir ama bilimsel açıdan son derece uygun bir şey. Hayvan haklarına saygılı bir belediye olarak, doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bu konuda anlayış bekliyoruz." dedi.

Karabağlar Belediyesinin yakma kararına hayvanseverlerin nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.

KREMATORYUM NEDİR?

Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer olarak geçer. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanır. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanır. Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır.