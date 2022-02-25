Doktor, geciktiği iddiasıyla darp edildi

Bingöl Devlet Hastanesi
'nde Göğüs Hastalıkları
Polikliniği'nde görevli Uzman Dr. Ali Durmaz
, iddiaya göre muayene sırasını bekleyen bir baba ve oğlu tarafından yaşlı bir hastayı muayene ettiği sırada saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan ve iş göremez raporu verilen Durmaz, baba ve oğlu hakkında şikâyetçi oldu. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü
'nce yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, adli sürecin takipçisi olunacağı bildirildi. Bingöl Hastanesi
önünde toplanan sağlık çalışanları da saldırıyı kınadı. Başhekim Yardımcısı Dr. Çağatay Arif
Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu saldırının ne sebeple olursa olsun kabul edilemeyeceğini söyledi. Olayın bütün sağlık çalışanlarını derinden yaraladığını ifade eden Özkaya, Uzman Dr. Ali Durmaz'ın hem fiziksel olarak yaralandığını hem de psikolojik olarak etkilendiğini belirtti. Özkaya, şunları kaydetti: "Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darp edilmiştir. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakârca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir eylemdir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, bu olayı şiddetle kınıyoruz."