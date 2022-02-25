İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 45 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yeni bir operasyon yapıldı. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 2011, 2012, 2014, 2015 yıllarında yapılan Deniz Harp Okulu sınavları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2012, 2014, 2015, 2016 sınavlarında, mülakata girmeye hak kazanan aday öğrencilerden FETÖ ile irtibatlı olanların aday numaraları ve TC kimlik numaraları üzerinden kodlamaya tabi tutularak TSK'ya sızdırıldığının tespit edildi.

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 45 gözaltı | Video

MÜLAKAT KURULLARINDA GÖREV ALAN FETÖ'CÜLER

Bu yıllarda TSK bünyesinde oluşturulan mülakat kurullarında görev alan ve örgütsel not sistemi ile öğrencilere not verdikleri tespit edilen FETÖ şüphelilerine operasyon yapıldı. Şüphelilerin aynı zamanda FETÖ'nün örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edildi. Bu kişilerin örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları gibi başka deliller olduğu da belirtildi.

4'Ü GÖREVDE, 7'Sİ EMEKLİ, 34'Ü İHRAÇ EDİLMİŞ

Yapılan soruşturmalar sonucunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 4'ü görevdeki subay, 7'si emekli subay, 34'ü ihraç edilmiş eski askeri personel olmak üzere toplam 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 134. maddesine muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. İstanbul merkezli 9 farklı ilde gece başlayan operasyonlarda 45 şüpheliden 31'i yakalandı.