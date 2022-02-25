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Giriş Tarihi: 25.2.2022 09:53

Kırşehir'de FETÖ operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

AA
Kırşehir’de FETÖ operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Gelen bilgilere göre Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan "mahrem imam" ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapı içerisinde oldukları tespit edilen sözde mahrem imam R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V'nin Kaman ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla 2 kişiyi farklı adreslerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. ve S.V, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kırşehir'de FETÖ operasyonu! 2 zanlı tutuklandı
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