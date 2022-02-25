SABAH’ın haberi şehit babasına umut oldu

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, evinin önüne yaptırdığı sundurmaya 'kaçak yapı' tutanağı tutulması nedeniyle hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şehit babası İbrahim Kocadağ
'ı mağdur eden CHP'li Bandırma Belediyesi, SABAH'ın haberi üzerine yanlışından geri döndü. 74 yaşındaki şehit babası İbrahim Kocadağ'ın mahkemelik olmasına yol açan olay şöyle gelişti.
Oğlu Ramazan Kocadağ
1992'de vatani görevini yaparken Siirt
'in Eruh
ilçesinde şehit düşen baba İbrahim Kocadağ, evinin önüne üst katlardan çöp gelmesin diye 2 metreye 6 metre ebatlarında derme çatma bir sundurma yaptırdı.
CHP'li Bandırma Belediyesi ise sundurma için "Kaçak yapı" diye tutanak tutunca, Kocadağ hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. SABAH, şehit babasının "Bu yaşımda önce karakola gidip ifade verdim. Şimdi de mahkemeye çıkacağım" feryadını Türkiye
'ye duyurdu.
Haber üzerine yanlıştan dönen Belediye Başkanı Tolga Tosun
, "Mahcubiyetimizi dile getirdik. Sorunun çözülmesi için talimat verdik. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İbrahim amcamızın bu olaydan dolayı bir mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.