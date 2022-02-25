Son dakika: DİAYDER için savcılık harekete geçti! Terör örgütü PKK tarafında kurulmuştu

DERNEKTE USULSÜZLÜK

Savcılık, terör bağlantısının yanısıra dernekte usulsüzlükler yapıldığını da kaydetti. Savcılığın bu tespitlerine göre, dernek yöneticileri dernekler kanununa göre tutmaları gereken defter ve belgeleri usulüne uygun tutmadı. Savcılık, derneğin amacından saptırıldığı ve kanuna aykırılık oluşturarak suç sayılan eylemlerin kaynağı olabileceğine dikkat çekti. Dernek tarafından yürütülen faaliyet ve açıklamalarda suç unsurlarının birden çok ve süregelen nitelik taşıyarak derneğin asıl amacının dernek adı altında suç işlemeye zemin hazırlamak haline geldiği ifade edildi.

FESİH TALEBİ

Tüm bu delil ve gerekçelerle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasını ve derneğin feshedilmesini talep etti.