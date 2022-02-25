Trabzonspor taraftarları Kayserispor maçı öncesi konserle coştu! “İyi ki Trabzonspor var”

Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenen konserde yöresel sanatçılar Sinan Yılmaz ile Ceren Ece Öksüz sahne aldı. 7'den 70'e konser alanını hınca hınç dolduran taraftarlar adeta şampiyonluk havasıyla eğlendi. Trabzonspor'un Gineli eski futbolcusu İbrahim Yattara da etkinliğe katılarak kolbastı oynadı. Taraftarlar yöresel türküler ve Trabzonspor marşlarıyla adeta coştu.

"Eze eze çıktık düze, şampiyonluk yakışır bize"

Konserin son bölümünde taraftarlara hitap eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şöyle konuştu: "Kıymetli hemşerilerim, sevgili gençler büyük bir heyecanla beraber şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Allah o güzel günleri hepimize nasip edecek inşallah. Emin adımlarla, kararlı bir şekilde yürüyoruz. 8. şampiyonluğumuza doğru yürüyoruz. 6. şampiyonluğumuzu yaşadığımız sene ben 12 yaşındaydım ve Maçkamızda şöyle bir pankart vardı. Onda şöyle yazıyordu 'Eze eze çıktık düze, şampiyonluk yakışır bize'.. Şimdi o pankartın daha büyüğünü 8. şampiyonluğumuz için 'Eze eze çıktık düze, şampiyonluk yakışır bize' diye şehrimizin her tarafına asıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. O müthiş heyecanı yaşamak için biz de bu güzel etkinlikleri düzenliyoruz. Çok güzel etkinliklerimiz olacak. Hem büyükşehir Belediyemiz, hem Ortahisar Belediyemiz bu güzel coşkuyu en güzel şekilde sizlere yaşatacak. Bugün onların tabiri caizse startını verdik. İnşallah, bu akşam stadımızı da tıklım tıklım dolduruyoruz. Ondan sonra Fener'e gidiyoruz. Bu şampiyonluğu her beraber yaşayacağız, inşallah. Bir kez daha şampiyonluk uğrunda vefat eden kardeşlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu mücadelenin peşinde vefat eden 33 kardeşimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz ve bu şampiyonluğu onların manevi hatırasına hediye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ATEŞLİ SİLAHLARLA KUTLAMA YAPMAYALIM"

Taraftarları şampiyonluk durumunda ateşli silahlarla kutlama yapmamaları gerektiği konusunda uyaran Başkan Genç, "Bu heyecanı yaşarken, bir kardeşiniz olarak sizleri uyarıyorum. Lütfen ateşli silahlara davranmayalım. Bir can bütün bu şampiyonlukların çok çok ötesindedir. Onun için bu konuda rica ediyorum. Çok büyük hassasiyet istiyorum. Şampiyonluğu en güzel şekilde kutlayacağız inşallah. Büyük coşkuyla hep beraber olacağız. Ben bir kez daha Sinan Yılmaz, Ceren Ece Öksüz ve İbrahim Yattara kardeşimize teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Trabzonspor'un Gineli ünlü, eski futbolcusu İbrahim Yattara da konser etkinliğine katılarak taraftarlarla buluştu.