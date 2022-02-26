Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım konvoyu

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, acil insani ihtiyaçlar için Ukrayna
'ya insani yardım konvoyu göndereceklerini bildirdi. Kızılay'dan yapılan açıklamada, Ukrayna Kızılhaç'ının, ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay
'dan destek istemesi üzerine içerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 TIR insani yardım malzemesinin hazır olduğu belirtildi. AFAD da gıda, battaniye, yatak, hijyen ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini bölgeye göndereceğini açıkladı. ANKARA