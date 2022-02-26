NATO: Rusya hata yaptı ağır bedel ödeyecek

NATO Zirvesi
'nin ardından yayımlanan bildiride, Ukrayna'ya destek mesajı ve Rusya'ya kınama yer aldı. Bildiride, "Belarus
'un kolaylaştırdığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam teşekküllü işgalini en kuvvetli şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı. Rusya'ya derhal saldırılarını durdurması ve güçlerini çekmesi çağrısında bulunan NATO, Avrupa
'da barışın bozulduğu, Moskova'nın eylemlerinden sorumlu tutulacağını vurguladı. "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır. Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanmaya başlamıştır" denilen bildiride, "Demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı, parlamentosu ve hükûmeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız" mesajı verildi.
NATO'DAN KRİTİK KARAR
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
de düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya "anlamsız savaşı" sonlandırma çağrısında bulundu. Stoltenberg, "Dün (önceki gün) NATO müttefikleri savunma planlarımızı harekete geçirmişti. Bunun sonucu olarak havada, karada ve denizde duruşumuzu güçlendirmek ve olasılıklara hızlıca karşılık verebilmek için NATO Mukabele Kuvveti
unsurlarını konuşlandırıyoruz" dedi. NATO Mukabele Kuvveti'nin bazı unsurlarının halihazırda hareket halinde olduğunu dile getiren Stoltenberg, kara güçlerinin birkaç gün içinde harekete geçeceğini söyledi. Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin toplu savunma bağlamında ilk kez konuşlandırılacağını aktardı. NATO ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin sürdüreceğini vurgulayan Stoltenberg, "Müttefikler verilen silahların çeşitleri hakkında diğer üyelere bilgi verdiler. Bunların bazıları hava savunma sistemlerini kapsıyor" diye konuştu. Stoltenberg, Rusya'nın NATO müttefiklerine siber saldırılar düzenlemesi durumunda yapılacaklara ilişkin bir soru üzerine de "Siber saldırılar 5'inci maddeyi harekete geçirebilir" ifadesini kullandı.
KRİTİK ZİRVEDE GÜNDEM UKRAYNA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi
'ne katıldı. Milli Savunma Üniversitesi
'nden zirveye canlı bağlanan Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan
, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda AB, Finlandiya ve İsveç de yer aldı.