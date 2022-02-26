O savcı ‘casusluk’ suçundan tutuklandı

Geçen ay MİT operasyonuyla çökertilen İran istihbarat şebekesine yönelik soruşturmada, casuslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı Davut Yılmaz
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz'ın, Türkiye
'de yaşayan İranlı muhalifleri yakalayarak İran'a kaçırmak isteyen İran istihbaratı ile işbirliği yaptığı, İran istihbaratının operasyonları yürütmek için Yılmaz ve "By Sağlam" savunma şirketi sahibi İhsan Sağlam
ile anlaştığı ileri sürüldü.
Aynı şebekenin içinde Yılmaz ve Sağlam'ın yanı sıra bir polis, bir emekli albay, emekli astsubaylar ve bazı İranlı şahıslar bulunduğu belirlendi. SABAH'ın edindiği son dakika gelişmesine göre; 8 Şubat'tan beri açıkta olan savcı Davut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Siyasi ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında ifadesi alınan savcı tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza
Hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Davut Yılmaz 'Siyasi ve Askeri Casusluk' suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PEKER SALDIRISININ DA FAİLİ OLMAKLA SUÇLANIYOR
Davut Yılmaz, geçen ay İstanbul Barosu
avukatlarından Avukat Nur Peker
'e yönelik saldırının da azmettiricisi olmakla suçlanıyor. İstanbul Beşiktaş
'ta evinin önünde, bacağından kurşunlanarak yaralanan Peker, Yılmaz tarafından kullanıldığını ve saldırının ardında Yılmaz'ın onun olduğuna inandığını anlatmıştı.