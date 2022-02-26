Rusya’dan Türkiye’ye görüşme açıklaması: Biz hazırız

Rus büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Sergey Lavrov, Mevlüt Çavusoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgulayarak askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştu.