Haberler Gündem Haberleri Ukraynalı kadınlar Rus saldırısını Beyazıt’ta protesto etti
Giriş Tarihi: 26.2.2022 15:08

Ukraynalı kadınlar Rus saldırısını Beyazıt’ta protesto etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ukraynalı kadınlar Rus saldırısını Beyazıt’ta protesto etti

İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar, Rusyanın Ukraynayı işgal için askeri saldırısını protesto ettiler. ‘Katil Putin, savaşı durdurun, ailelerimize yardım edin’ sloganları atarak yardım istediler.

Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Dünya'nın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, savaşı protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde 'Katil Putin, Savaşı durdurun, ailelerimize yardım edin' yazılı dövizler ve Ukrayna bayrakları olan yaklaşık 200 kişilik grup Putin aleyhine sloganlar attı.

Ukraynalı vatandaşların yanında Türk vatandaşlar da protestoya destek verdi. Geniş güvenlik önleminin alındığı prostestoda polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için dışarıdan müdühalalere izin vermedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukraynalı kadınlar Rus saldırısını Beyazıt’ta protesto etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA