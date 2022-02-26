Ukraynalı kadınlar Rus saldırısını Beyazıt’ta protesto etti

Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Dünya'nın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, savaşı protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde 'Katil Putin, Savaşı durdurun, ailelerimize yardım edin' yazılı dövizler ve Ukrayna bayrakları olan yaklaşık 200 kişilik grup Putin aleyhine sloganlar attı.

Ukraynalı vatandaşların yanında Türk vatandaşlar da protestoya destek verdi. Geniş güvenlik önleminin alındığı prostestoda polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için dışarıdan müdühalalere izin vermedi.