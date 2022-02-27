Casusluktan tutuklanan savcı, İranlı istihbaratçıları adliyede ağırlamış

'BANA NE KADAR GÜVENDİYSENİZ ONA DA O KADAR GÜVENEBİLİRSİNİZ'

Soruşturma kapsamında itirafçı Morteza Sultan Sanjari'nin iddialarına göre, İran İstihbaratının ağırladığı İhsan Sağlam'a bu ziyarette, Savcı Yılmaz'la direkt olarak temas kurulma ihtimali soruldu. Sağlam'ın savcı Yılmaz için, 'Bana ne kadar güvendiyseniz ona da o kadar güvenebilirsiniz. Sağlam bir arkadaşımızdır' dediği öne sürüldü.