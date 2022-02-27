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Giriş Tarihi: 28.2.2022 02:08

Eskişehir’de Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Eskişehir’de Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu

Miraç Kandili, Eskişehirli vatandaşlar tarafından huşu içinde ihya edildi. Camilere akın eden vatandaşlar dualar ederek güzel dileklerde bulundu.

Hz. Muhammed (S.A.V)'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Allahu Tealanın katına yükseldiği mübarek geceyi eda etmek için çok sayıda vatandaş Eskişehir'in bütün camilerinde bir araya geldi. Vaazlarda, gecenin anlam ve önemine vurgu yapılırken, Miraç gecesinde büyüklerin unutulmaması gerektiği, gecenin ihyası için namaz ve dua ile taçlandırılması tavsiye edildi. Dualar ve tesbihatların ardından camiden çıkan vatandaşlara şeker ikram edildi.
Vatandaşlar Miraç gecesinin tüm İslam alemine kutlu olması temennisinde bulundu.

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Eskişehir’de Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu
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