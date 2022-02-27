Eskişehir’de Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu

Hz. Muhammed (S.A.V)'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Allahu Tealanın katına yükseldiği mübarek geceyi eda etmek için çok sayıda vatandaş Eskişehir'in bütün camilerinde bir araya geldi. Vaazlarda, gecenin anlam ve önemine vurgu yapılırken, Miraç gecesinde büyüklerin unutulmaması gerektiği, gecenin ihyası için namaz ve dua ile taçlandırılması tavsiye edildi. Dualar ve tesbihatların ardından camiden çıkan vatandaşlara şeker ikram edildi.

Vatandaşlar Miraç gecesinin tüm İslam alemine kutlu olması temennisinde bulundu.