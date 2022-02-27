Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında anılıyor

Milli Görüş'ün lideri ve eski Başbakan Necmettin Erbakan
vefatının 11. yıldönümünde anılıyor. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi
'nde "Adil Devlet ve İnsanca Yaşam" konulu program düzenleniyor.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında mezarı başında sabah saatlerinde anılacak. Törenden mezar ziyaretinden sonra bugün Haliç Kongre Merkezinde Erbakan'ı anma ve anlama programı yapılacak. Saadet Partisi tarafından saat 13.00'deki etkinlikte 'Adil Devlet ve İnsanca Yaşam' konulu program düzenlenecek. 27 Şubat'tan sonraki günler ise 11. ölüm yıldönümü nedeniyle Erbakan haftası olarak çeşitli etkinlikler yapılacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ) babası Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı anısına düzenlenen panele katıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'yı hayırla yâdettiklerini belirten Fatih Erbakan "Erbakan Hoca'mızın feraseti ve bu feraset sayesinde ortaya çıkan 'aldanmayan, aldatmayan Erbakan' özelliği gerçekten son derece önemli. Bu feraseti sayesinde milletimize, İslam âlemine adeta bir pusula vazifesini yerine getirdi. Dünyanın başka bir ülkesinde dahi görülmeyecek şekilde 4 tane partisi haksız yere, hukuksuz bir şekilde kapatılmasına rağmen 5'incisini kurarak yoluna devam etme azmini, dirayetini gösteren bir liderdi. 12 Eylül döneminde idamla yargılanmasına rağmen arkasından davasına, hizmete devam etmesi, davasından asla taviz vermemesi, vazgeçmemesi de 'Vazgeçmeyen Erbakan' özelliğinin en önemli göstergelerindendi" diye konuştu.