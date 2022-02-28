Uçak ve helikopter teknisyeni olarak TSK'da görev yaptığını belirten Mehmet Arslan; "15 yıllık görev sürem içerisinde 2 bin 200 saat uçuş yaptım. 1999 yılına kadar fiilen 10 yılı aşkın süre Güneydoğu Anadolu'da görev yaptım. Ben defalarca helikopterle çatışmalara girdim. Bir çok kez düşme tehlikesi geçirdim. Bu başarılarımdan dolayı beni ABD'ye gönderdiler. 1994 yılındaki Kardak Kayalıkları operasyonuna giden helikopterde bende vardım. En stratejik bölgelerde görev icra ettim ama buna rağmen YAŞ kararıyla ordudan atıldım. Bunun sebebi tamamen dini sebeplerden kaynaklanıyor. Çünkü benim eşimin başı kapalıydı" diye konuştu.
"28 ŞUBATTA EŞLERİNİN BAŞINI AÇAN 51 KİŞİ ŞUAN FETÖ'DEN HAPİSTE"
İnançlı personellerin baskıya maruz kaldığını ve eşlerinin başlarının açılmasının istendiğini belirten Emekli Astsubay Mehmet Arslan; "Kara havacılık okulunda 3 bine yakın subay astsubay vardı. Burada hanımlarının başı örtülü olanların sayısı 60'dı. Bunlardan 51'i yapılan baskılarla hanımlarının başlarını açtılar, namaz kılmamaya başlardılar. İçkili organizasyonlarda içki içmeye Ramazan da oruç tutmamaya başladılar."
28 Şubat mağduru Astsubay Mehmet Arslan: "Eşlerinin başını açtıran personelin tamamı bugün FETÖ'den hapiste" | Video
"Hal böyle olunca benimle birlikte 9 rütbeli eşlerimizin başını açtırmadığımız için ordudan atıldık. Bu 51 kişi ise görevlerine devam ettiler. Anadolu insanları ordudan atıldı ama FETÖ'cüler kaldılar. Daha sonra ortaya çıktı ki bu 51 rütbeli 15 Temmuz kalkışmasına katıldıkları için şuan cezaevindeler. Bizzat darbeye katılıp Genel kurmay ve meclisi bombalayan kişiler" diye konuştu.
"YILLARCA SAĞLIK HİZMETİ ALAMADIK"
TSK'da görev yaptığı süreçte eşinin başörtüsüz fotoğraf vermediği için sağlık karnesi almadığını belirten Emekli Astsubay Mehmet Arslan; "Bizden eşimizin başörtüsüz fotoğrafını istiyorlardı. O yıllarda sağlık karnesi vardı. Başları açık olmadığı için bize sağlık karnesi vermediler. Benim eşimin hiç sağlık karnesi olmadı. Sağlık hizmetini hep dışarıdan aldık. Kokteyller yemekler gibi subay ve astsubayın kimliğini ve kişiliğini ön plana çıkaracak organizasyonlar yapıyorlardı. Etimesgut Orduevinde yemek tertip ettiler ve bizi de çağırdılar. Oraya gittiğimizde eşimin başı kapalı olduğu için bizi içeri almadılar" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE KAMUDA İŞE BAŞLADIK"
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında çıkardığı kanunla kamuda sivil personel olarak bizi işe başlattı. Ben şuan Kayseri Şehir Hastanesi'nde helikopter birimi sorumlusuyum. Hava ambulans helikopterin Kayseri Şehir Hastanesi ayağını organize etmekteyim. 28 Şubat Cumhurbaşkanımız sayesinde noktalandı" diye konuştu.