28 Şubat mağduru Astsubay Mehmet Arslan: Eşlerinin başını açtıran personelin tamamı bugün FETÖ’den hapiste

Uçak ve helikopter teknisyeni olarak TSK'da görev yaptığını belirten Mehmet Arslan; "15 yıllık görev sürem içerisinde 2 bin 200 saat uçuş yaptım. 1999 yılına kadar fiilen 10 yılı aşkın süre Güneydoğu Anadolu'da görev yaptım. Ben defalarca helikopterle çatışmalara girdim. Bir çok kez düşme tehlikesi geçirdim. Bu başarılarımdan dolayı beni ABD'ye gönderdiler. 1994 yılındaki Kardak Kayalıkları operasyonuna giden helikopterde bende vardım. En stratejik bölgelerde görev icra ettim ama buna rağmen YAŞ kararıyla ordudan atıldım. Bunun sebebi tamamen dini sebeplerden kaynaklanıyor. Çünkü benim eşimin başı kapalıydı" diye konuştu.