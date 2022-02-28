29 kişi karantinayı ihlal etti!

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli genelinde denetim ve kontroller hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli Valiliği tarafından, her hafta düzenli olarak yapılan yazılı açıklama ile Kocaeli genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerin yanı sıra, verilen hizmetlere ait rakamlar da kamuoyu ile paylaşılıyor.



29 KARANTİNA İHLALİ

Valiliğin 21 Şubat ile 27 Şubat arasında gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ait açıkladığı rakamlarda, zorunlu karantina yasağını ihlal eden 22 kişiye idari, 7 kişiye adli işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan Kocaeli'nde son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 254 kişinin talebinin karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 459 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği ifade edildi. Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinde gelen 63 talepte yerine getirildi.



67 BİN 710 KİŞİYE KİMLİK SORGULAMASI



COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin denetlendiği ve bu iş yerlerinden tedbirlere uymadığı tespit edilen 2 iş yerine idari işlem uygulandığı öğrenildi. Ayrıca, Emniyet ve Jandarma birimlerince 53 bin 333 aracın kontrol edildiği ve toplam 67 bin 710 kişiye kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi.