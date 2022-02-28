BELSAN’da şoför alımı kura ile belirlendi

Vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak adına toplu taşıma filosunu her geçen gün zenginleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, işe alacağı 20 otobüs şoförünü belirlemek için çeşitli aşamaların ardından kura çekimi gerçekleştirdi. Kameralar önünde gerçekleştirilen ve başvuruda bulunan, başvurusu geçerli sayılan ve kuraya katılmaya hak kazanan şoför adaylarının kendi kuralarını kendilerinin çektiği kura çekiminde 20 şoför belirlenerek BELSAN bünyesinde çalışmaya hak kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan şeffaflık örneğinin sergilendiği kura çekiminde başvurusu geçerli sayılan 77 kişi arasından 20 kişi kendi kaderini kendisi belirledi. BELSAN bünyesinde otobüs şoförü olarak çalışmak için 228 kişi başvuruda bulundu. SRC belgesi yetersiz olduğundan dolayı elenen kişi sayısı 15 olurken yaşı 46 üzeri olduğundan elenen kişi sayısı 15 ehliyeti yetersiz olduğundan dolayı elenen kişi sayısı 49, sabıka kaydından dolayı elenen kişi sayısı 16 eski BELSAN personeli olup elenen kişi sayısı 9 direksiyon sınavına çağrılan kişi sayısı 124 direksiyon sınavına gelmeyen aday sayısı 3 direksiyon sınavına giren aday sayısı 121 direksiyon sınavında başarısız olan aday sayısı 44, kuraya katılmaya hak kazanan aday sayısı 77 oldu.



77 kişinin isimlerinin bulunduğu kâğıtları elleriyle kutucuklara yerleştirerek kürenin içine atan ardından yine elleriyle kürede bulunan kura toplarını karıştıran şoför adayları kendi kaderlerini kendileri belirledi. 77 kişilik kurada 20 kişi işe alım için hak kazanırken diğer aday şoförlerinde sıralaması belirlendi. Kura çekimi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Ürün, BELSAN A.Ş Genel Müdürü Levent Çelik ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay da eşlik ettiKura çekimi öncesi adayları bilgilendiren bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şoför adaylarının kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceğini ifade etti.Kuraya katılan şoförler ise kendi kura çekimlerini kendilerinin yaptıklarını söyleyerek çıkan sonucun hayırlara vesile olmasını dilediler.