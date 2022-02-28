Gülşen Özer: Psikolojik bir işkence metodu olan ikna odalarında çekilen görüntüler nerede?

GÜLŞEN ÖZER, "İKNA ODALARINDAKİ GÖRÜNTÜLER NEREDE?"

28 Şubat yargılamalarıyla ilgili başörtülülerin intikamcı, kindar diye lanse edildiğini ifade eden Gülşen Özer "Biz bu dünyada adaletin tesis edilmesini istiyoruz. İkna odalarını kuran Nur Serter hakkında davalar açıldı. Ben ona çok büyük cezalar verilmesini değil mesela ikna odalarında bir erkek kameraman var. Kızların başını açtırarak orda kayıt aldı. Bunu devlet için yaptıysa bu kayıtların devlette olması gerekir. Devlet için yapmadıysa devletin üniversitesinde bunu nasıl yapar? Bu görüntüler nerede? Bunun sorulması en azından zihnimizdeki dosyaların sağlıklı kapatılması için yapılması gereken şeyler" dedi.

"28 ŞUBAT SÜRECİNDE OKULLARINDAN VE MESLEKLERİNDEN OLDULAR"

28 Şubat sürecinde hukuksuz bir şekilde bir gecede okullarından ve mesleklerinden olduklarının altını çizen Özer, iş bunu düzeltmeye gelince epey zorluk yaşandığını, Memuriyete dönenlerin afla döndüklerini belirterek "Arkadaşlarımız affedilmeyi gerektiren bir şey mi yaptı? Bunun düzeltilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"İKNA ODALARI PSIKOLOJİK BİR İŞKENCE METODUYDU"

Psikolojik Bir İşkence Metodu Olarak İkna Odaları kitabının da yazarı Gülşen Özer , "2002 veya 2003'tü. Yasakçıların çok güçlü olduğu bir dönemdi. Bir gün televizyonda Nur Serter'in açıklamalarını gördüm. Biz kızlarla sadece sohbet ettik, çay içtik diyordu. Benim gördüğüm tabloda ise kızlar o odadan çıkıyor ağlıyor, perişan olmuş haldeler. Psikolojileri bozulmuş durumda. Tehdit ediliyorlar ya başını açacaksın ya da okula gelezmesin. Başın açık çok güzelsin deniyor kızlara. Nur Serter'in o açıklamasını dinleyince kendimi tarihe karşı sorumlu hissettim ve kitabı yazmaya başladım. O günlerde ümitli değildik. Gelecekte bizim çocuklarımız ne olduğunu bilsin belki bunun üzerine film yaparlar, roman yazarlar diye düşündüm. Ellerinde bir veri olması için İkna Odalarını yazdım.

"YAŞADIKLARIMIZ YENİ NESLE İNANILMAZ GELİYOR"

Yeni neslin 28 Şubat'a bakışını değerlendiren Gülşen Özer, yasaklar kalktığında uzun süre okula gidemediğini söyleyerek ekledi "Yıllar sonra okuluma gittiğimde kantinde her telden genç vardı. Başörtülüler, sakallılar çok rahattı. Herkes olması gereken gibi bir problem alanı olmadan yaşıyordu. Bu atmosferin içinde doğan çocuklara bizim yaşadıklarımız inanılmaz geliyor."

Gülşen Özer 28 Şubat dönemini gençlere sinema üzerinden anlatmak gerektiğini ifade ederek, o dönemden bu kadar iyi bir noktaya gelineceğini tahmin etmediğini belirtti. Özer "Cumhurbaşkanımıza vefamız çok büyük. Cumhurbaşkanımız dişlerimizi, yumruğumuzu sıkarak sabrettik demişti. İlk yıllarda yasağın kalkmamasını biz de anlamıyor, beklentilerimizi dillendiriyorduk. Bir şey olmuyordu. Sonra bir gün çıkıp kamuda başörtüsü serbesttir dediğinde evet vaktini beklemiş, aklındaymışız, gönlündeymişiz dedik. Bu çok önemliydi" şeklinde konuştu.

MECLİS'TE KOMİSYON KURULUP TÜM HAKLAR İADE EDİLMELİ

28 Şubat dönemindeki dosyaların sağlıklı kapanması için bir de çağrı yapan Gülşen Özer "Farklı katmanlarda mağdur olan ya da haklarını alamamış olan arkadaşlarımız var. Memurların özlük hakları, öğrencilerin belli kademelerde atanması bu kapsamda. Bunu kişilerin bireysel çabalarına bırakmak yerine Meclis marifetiyle bir komisyon oluşturulabilir ve bu komisyon inceleme yaparak son kalmış, hakları teslim edilmemiş kişilere bunu iade edebilir ki bu çok şık olur" dedi.