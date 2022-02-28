‘Hacamatçı’ imam hakim karşısında! 2 eski binbaşının ‘hacamat’ için geldikleri imam: ‘Bio enerji uzmanıyım’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Sağlam hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Mehmet Sağlam'ın evinde polis ekiplerinin arama yaptığı sırada zile basan eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara yakalanmıştı. Evde polis ekipleriyle karşılaşan şüpheliler 'hacamat' yaptırmaya geldik demişti. Adli kontrolle serbest bırakılan Serdar Genç ve Ali Altunkara ifadelerinde, Sağlam'ı hacamat vasıtasıyla tanıdıklarını ve evine tedavi amaçlı gittiklerini öne sürmüş, firari imam Sağlam, yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı.

'BİO ENERJİ UZMANIYIM'



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesin'de ilk kez hakim karşısına çıkan Mehmet Sağlam savunmasında bio enerji uzmanı olduğunu ve bir süredir hacamat yaptığını dile getirerek, "Olay günü eve gelen şahısların hacamat yaptırmak için geldiğini söylediği doğrudur. Evime sürekli hacamat yaptırmak için gelenler oldu. Ayda ortalama 300'e yakın kişi gelirdi. Gelen şahısları tanımam. Zaten tatildeyken takside polis çevirmesi sırasında yakalandım. Sağlık ve danışmanlık üzerine şirket kurmak istiyorum. Eşim de internetten bio enerji sertifikaları veriyor" dedi.

'DÜKKANDA TANIŞTIK'



Olay gününde Mehmet Sağlam'ın evinde yakalanan Ali Altunkara kronik ağrısının olduğunu bu nedenle hacamat yaptırmak istediğini söyleyerek, "Kendisiyle hacamat malzemesi satan dükkanda tanıştık. Bu işi yaptığını öğrenince evine gittik ve bana hacamat yaptı. 4-5 ay sonra da bu işlemin tekrarlanması için yeniden gelme amacıyla konuştuk. Olayın yaşandığı gün ikinci kez hacamat yaptırmak için kendisinin evine gittik. Kapıyı eşi açtı ve telaşlı bir şekilde bize 'Polis misiniz?' diye sordu" şeklinde konuştu.

'APARTMANDA HAREKETLİLİK VARDI'



Eki Binbaşı Sancar Genç ise hacamat yaptırmaya gittikleri sorada eşinin kapıyı açtığını ve tedirgin olduğunu söyledi. Genç apartmanda bir hareketliliği olduğunu ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.