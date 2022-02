Muğla Valisi Orhan Tavlı, kadın muhtarlarla bir araya geldi

Muğla Valiliği Vali Özer Türk toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Baha Başçelik, Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, Muğla Valiliği Hukuk işleri ve İdari Denetim Şube Müdürü Nurhan Emerce, Menteşe ilçesinden Akyer Muhtarı Fatma Kurt, Yeniköy Muhtarı Nevike Öçalan, Bodrum ilçesinden Çarşı Muhtarı Zerrin Muğlalı, Eskiçeşme Muhtarı Gözde Sinop, Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran, Umurça Muhtarı Zeynep Finikelioğlu, Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, Fethiye Kesikkapı Muhtarı Süzen Taşar, Köyceğiz Yeni Muhtarı Hatice Körpe, Marmaris ilçesinden Adaköy Muhtarı Sermin Güvenç, Armutalan Muhtarı Perihan Topçu, Siteler Muhtarı Gülizar Pekpak, Ula ilçesinden Kızılağaç Muhtarı Güler Keleş, Kızılyaka Muhtarı Selma Şensoy Çetin ve Yatağan Konak Muhtarı Gülgün Ülkü katıldı.

Muhtarlık kurumunun demokrasimizin ve devlet yönetiminin en temel kurumlarından olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, "Muhtarlarımız devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde başrolde olduğu gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulmasında da önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Kadın muhtarların sosyal konularda daha duyarlı olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman ifade ettiği gibi 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine; kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında sizler varsınız.' İyi ki varsınız. Vatandaşlarımızın derdini, ihtiyacını ve sorunlarını çözmenin peşinde koşarak adeta mahallelerinizin ablası, annesisiniz. Bizler de sizlere bu görevinizde tüm kurumlarımızla birlikte destek oluyoruz. Mahallelerimizdeki her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmak, devletimizin şefkatli, merhametli ve müşfik elini onlara uzatmanın derdindeyiz" diye konuştu.