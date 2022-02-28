Ne bu dünyada ne ahirette haklarımı helal etmeyeceğim

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2014 yılında AK Parti'den aday gösterilerek girdiği yerel seçimlerde rakiplerini geçerek Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı olan Fethiye Atlı, 2019 yılında da seçimi kazandı ve iki dönemdir ilçeye hizmetlerini sürdürüyor. 28 Şubat 1997'de gerçekleşen post modern darbe sonrasında memurluk görevinden zorla istifa ettirilen Başkan Atlı, aradan 25 yıl geçmesine rağmen o günleri unutmadı. Daha lise öğrencisiyken 1980 darbesiyle belediye başkanı olan babasının görevden alınmasıyla sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını ifade eden Başkan Fethiye Atlı, "Hem 80 hem de 28 Şubat darbesi mağduruyum. 80 darbesi sırasında öğrenciydim ve liseden yeni mezun olmuştum.





Rahmetli babam belediye başkanıydı ve darbe sırasında görevden alındı. Biz o dönemde sıkıntılı bir süreç geçirdik. 1990 yılında Maliye'nin açtığı bir sınavı kazandım. 1998 yılına kadar Maliye'nin muhasebe bölümünde çalıştım. Bu yıldan sonra başörtüsü sorunu çıktı. Biz o dönem rapor ve izinle bir şekilde götürmeye çalıştık. Malatya'ya kadar gidip rapor alıyorduk. Bize rapor yazıyorlardı ve öyle cesaretli doktorlar da vardı. 2000 yılının kasım ayına kadar öyle idare ettik. Bu yıldan sonra Ankara'dan, genel müdürlükten gelen müfettişler ifademizi aldılar. İşimize son verdiler" diye konuştu.

"ŞU ANDA BAŞÖRTÜMÜZLE HİZMET EDİYORUZ"

Sadece kendisinin değil binlerce insanın haklarının gasp edildiğini gözyaşları içerisinde anlatan Atlı, "Biz o dönem Çağlayan Adliyesi'nde 28 Şubat mağdurları olarak bir araya geldik. Kadından çok erkeğin olması dikkatimi çekmişti. Çoğu asker ve işten atılmışlardı. Nedeni ise hep eşlerinin başörtülü olmalarıydı. O dönem sadece kadınlar değil, erkekler ve aileler de mağdur oldu. Hem bu dünyada hem de ahirette haklarımı helal etmeyeceğim. Belki timsah gözyaşları döküyor diyecekler ama sıkıntıları biz yaşadık.





Gerçekten devletimiz çok büyük. Biri dara düştüğünde kaymakamlığa gidiyor, belediyeye geliyor. Devlet elinden gelen gayreti gösteriyor. Başörtü hiçbir zaman kaos olmadı, şu anda başörtümüzle hizmet ediyoruz. Bizim gibi binlerce başörtülü her yerde ülkesine hizmet ediyor. Kesinlikle ülkemize karşı bir art niyet ve düşmanlık yok, 7 yıldır buradayım ve tek derdimiz en güzel hizmeti nasıl yapabilirimdir. Her zaman devletimizin yanında olmalıyız. Kesinlikle ülkemin geriye gitmesini istemiyorum. Bu başörtümü kazanmışsam eğer kaybetmemek için devletimin yanında olacağım" ifadelerini kullandı.