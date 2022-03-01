Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Bakan Koca duyurdu: Beklenen açıklamayı yapacağım...
Giriş Tarihi: 1.3.2022 16:13 Son Güncelleme: 1.3.2022 16:21

SON DAKİKA: Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Bakan Koca duyurdu: Beklenen açıklamayı yapacağım...

SON DAKİKA: Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Bakan Koca duyurdu: Beklenen açıklamayı yapacağım...

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu.

Koca sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

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SON DAKİKA: Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Bakan Koca duyurdu: Beklenen açıklamayı yapacağım...
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