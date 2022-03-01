Milletim, 28 Şubat’ta darbecileri alkışlayanı asla unutmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Şule Yüksel Şenler Vakfı
'nın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlediği "Şule, 28 Şubat
Özel Programı"na katıldı. 'Şule' belgeselinin de gösterildiği programda konuşan Erdoğan, 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve Şule Yüksel Şenler
'in mücadelesine dair önemli mesajlar verdi.
ERBAKAN, YAZICIOĞLU VE GÜZEL DE ANILDI:
Maruz kaldıkları onca şantaja, baskıya rağmen milletin emanetine yiğitçe sahip çıkan ve daha sonraki yıllarda ebedi âleme uğurladığımız Milli Görüş Hareketi
'nin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca
'mıza, 'Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam' diyen Muhsin Yazıcıoğlu
kardeşime, 'Darbe olursa tankın üzerine çıkarım' diyen Hasan Celal Güzel Beyefendi
'ye, siyaset, medya, bürokrasi, fikir dünyamız içindeki namus ve karakter sahibi herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz 28 Şubat sürecinde dik duranlar ile darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet, darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkûm etmiştir. Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara da teşekkür ediyorum.
ONUN CESARETİ OLMASAYDI, BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİ BUGÜNLERE GELMEZDİ:
Şenler, din düşmanlığını bayraklaştıranlara karşı, İslam'ın çağları aşan kutlu mesajlarını açık yüreklilikle haykırmaya devam etti. Bugün asli kimlikleriyle sosyal hayatta var olan herkesin Şule Yüksel Hanım
'a minnet ve şükran borcu vardır. Şayet onun gayreti, emeği ve cesareti olmasaydı, Türkiye
'de başörtüsü mücadelesi, bugünkü seviyesine gelemezdi. Bize düşen görev Şenler'in aziz hatırasına sahip çıkmak, evlatlarımızın, onun örnek hayatından nasiplenmesini sağlamaktır.
'VESAYETÇİLERİN ÜLKEMİZE VERDİĞİ ZARARI YENİ NESLE ANLATMALIYIZ'
TEK
parti zihniyetinin gerçek yüzünü, darbelerin bu milletin gönlünde açtığı yaraları, vesayetçilerin ülkemiz ekonomisine ve demokrasisine verdiği zararları yeni nesillere bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Diğer türlü yaşananların hafızalarda silinip gitmesine mâni olamayız. Zira unutmayın hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.
ŞULE HANIM, İNANCI UĞRUNA BEDEL ÖDEMEKTEN ÇEKİNMEDİ
ÜLKEMİZDEKİ
hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi hiç şüphesiz Şule Yüksel Şenler'dir. Ülkemizin en karanlık dönemlerinde kalemiyle verdiği mücadeleyle bizlere rehberlik etti. Onun tavizsiz yürüyüşü yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına özgüven kazandırdı. Kendisi ülkesi söz konusu olduğunda sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi. Defalarca tehdit edildi, evi kundaklanarak hayatına kastedildi, konferanslarına bomba ihbarı yapıldı, pek çok kez tahkikate uğradı, 'çarşafçı konferansçı' denilerek medya organları eliyle itibar suikastına maruz bırakıldı. Ama o asla geri adım atmadı. İnancı uğruna bedel ödemekten çekinmedi.
FİKİR VE GÖNÜL DÜNYAMIZIN YILDIZI
Fikir ve gönül dünyamızın yıldızlarından olan Şule Yüksel Hanım eserleriyle, konferanslarıyla, yazılarıyla kendini öz yurdunda garip, öz vatanında parya hisseden milyonlarca gence cesaret ve umut aşıladı. 28 Ağustos 2019'da ebediyete irtihal eden Şenler'i rahmetle anıyoruz.
BAŞKALARI, BAŞKA TÜRLÜ TOPLANTILAR YAPIYOR
BİZ
bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken, bir diğer tarafta da başkaları başka türlü toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler, siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Az önce, Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrin, düşüncenin, inancın verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Kıyamete kadar da olacak, bunu da bilelim. Fakat bunlar böyledir diye biz yolumuzdan hiçbir zaman geri duramayız. Ve aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.
'BİR DAHA KİMSENİN BU ÜLKENİN EVLATLARINI ÜZMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'
ŞULE Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta:
Bu ülkenin
başarılı ve güçlü kadınlarıyız.
Bugün binlerce, milyonlarca
Şule'yiz. Gücümüze
güç katmak için daha
çok çalışacağız.
Bu ülkenin evlatlarını bir
daha kimsenin üzmesine
izin vermeyeceğiz. Bu vesile
ile bir kere daha fikri,
inancı ve hürriyeti omuzlarımızda
yükselten,
gönüllerimizde baki kılan
Cumhurbaşkanı'mıza
teşekkür ediyorum.
ŞENLER'İN EL İŞİ HATIRASI CUMHURBAŞKANLIĞI MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, Başkan Erdoğan'a, Şenler'in kendi eliyle işlediği ve eski bakanlardan Hasan Aksay ile eşi Necla Aksay'a hatıra bıraktığı tabloyu hediye etti. Başkan Erdoğan, "Bunu inşallah kuracağımız Cumhurbaşkanlığı Müzesi'nde sergileyeceğiz" dedi.