Ümraniye ve Esenyurt’ta 8 derslikli anaokulu inşa edilecek

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, YİKOB ile Bağışçı İstanbul Sanayi Odası arasında okul yapım protokolü imzalandı. Protokol ile Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 8 derslikli anaokulu binası ve eklentileri inşa edilecek.

İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol ile Ümraniye ilçesi Dudullu Mahallesinde bulunan eğitim alanı ile Esenyurt ilçesinde bulunan Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu bahçesine 8 derslikli anaokulu binası ve eklentileri yapılacak.

Vali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından eğitime verdikleri destekten dolayı Bağışçı olan İSO Yönetimine teşekkür ederek; protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya yaptığı değerlendirmede, "Ümraniye ve Esenyurt ilçelerimizde 8 derslikli 2 anaokulumuzun yapımı için İstanbul Sanayi Odası ile protokolümüzü imzaladık. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve kıymetli yönetim kurulu nezdinde şehrimizin hayırsever sanayicilerine teşekkür ederim. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.