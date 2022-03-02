CHP’li İl Başkanından kadrolaşma itirafı: CHP, İYİ Parti arasında hallediyoruz

CHP'li yetkililerin son yıllarda ağızlarından düşürmedikleri liyakat kavramının aksine hareket ettiği, partinin içindeki bir ismin açıklamaları ile doğrulandı.

KADROLAŞMAYI DOĞRULADI

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz katıldığı bir programda belediyeye alınacak olan 650 kişilik işçi alımı için "Sizin kontenjanınız var mı?' sorusuna yanıt verdi ve bu yanıt da CHP ve İYİ Parti'nin kadrolaşmalarını ortaya koydu. CHP'li Cengiz yaptığı açıklamada, "Biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde tabi ki burada İYİ Parti'den de var, belediye başkanlarımızın da var, meclis üyelerimizin de var. Tabi biz burada ihtiyaca göre adaletli bir şekilde kendi aramızda konuşup hallediyoruz." dedi.

CHP’li İl Başkanından kadrolaşma itirafı | Video

Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Ya burada aslında sıkıntı şu. Şimdi benden adam alıp almamak değil. Kısaca özetleyelim şuanda büyükşehir belediyemiz 655 kişilik bir ilan çıktı. 7'nci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansları yok. Emekli olan istifa eden ya da vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara 2021 yılında boşalan kadrolara 655 kişi demek oda İŞKUR'da ilanı açıklıyorsun. Başvuru ne kadar Ali Bey biliyor musunuz? 20 binin üzerinde düşünün yani. Ya orda kontenjanda sıkıntı yok. Biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabiki de burada İYİ Parti'nin de var, belediye başkanlığının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orda bir kavgamız dövüşümüz yok."