Denizli- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Denizli'de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan sürücülere yardım etti. Kar yağışı nedeniyle Denizli- Antalya yolunda ulaşıma kapatıldı. Söz konusu bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı. Yolda, yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi. Aynı güzergahtaki Denizli-Muğla kara yolu da bu akşam kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmıştı.