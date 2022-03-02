‘HDP’li belediyede staj yaparken dağa götürdüler’

Diyarbakır
'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP
il binası önündeki oturma eylemi sürüyor. 2015'te Siirt
'te HDP'li belediye döneminde staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, "Çocuğum üniversite öğrencisiydi. HDP'li Siirt Belediyesi
'nde staj yapıyordu. 2015 yılında 25 gün staj yaptığı sırada terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık. Oğlum gelinceye kadar da eylemime devam edeceğim. Beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.