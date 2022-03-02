İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi eylemi!

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediyeye iş yapan müteahhitlerin hak edişlerini ve belediye bünyesinde iş yapan işçilerin paralarını ödeyemedi. Ödemelerin gecikmesinden etkilenen 10 bine yakın İZELMAN işçisine 1 Mart'ta ödemeye yapılacağı açıklandı. Toplu sözleşmeden doğan ikramiyelerini 2 aydır alamayan işçiler 1 Mart'ta yine ödeme alamadı. Dün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark'ta hizmet verdiği holler önünde toplanan işçiler eylem düzenledi.

Grup adına basın açıklaması yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Kadrosu İZELMAN'da bulunan emekçilerin ikramiyelerinin belediye yönetimi tarafından belirtilen tarihte yatmadığını belirten Saral; "Emekçi arkadaşlarımızın iki ayda bir aldığı ikramiyelerle ilgili daha önce belediye yönetimi tarafından bir tarih verilmişti. Bu tarihten 5 gün sonra ikramiyelerin yatırılacağı açıklandı. Aslında konu gecikme değil. Gecikme anlayışla karşılanabilir. Konu verilen sözün arkasında durulmamasıdır." dedi.

10 BİN ÇALIŞAN MAĞDUR OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in popülist politikaları belediyede görev yapan 10 bine yakın İZELMAN işçisini de vurdu. Bir yandan belediyenin binin üzerinde gayrimenkulünü elden çıkaran diğer yandan da her meclis toplantısına bir borçlanma yetkisi için meclise önerge sunan Soyer mali yapısı bakımından Türkiye'ye örnek gösterilen Büyükşehir Belediyesi'nin finansal yapısını 3 yılda yerle bir etti. Aziz Kocaoğlu'ndan 3 milyar lira borçla devraldığı büyükşehir belediyesinin borçları 3 yılda yaklaşık 4 kat artarak 12 milyar liraya yaklaştı. Yaşananlardan belediye bünyesinde görev yapan işçiler de eklendi. Kadrosu İZELMAN'da bulunan 10 bine yakın işçi toplu sözleşmeden doğan ve iki ayda bir ödenen ikramiyelerini alamayınca ortam gerildi.