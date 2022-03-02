Muğla-Denizli yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Muğla'nın Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Söz konusu yerlerin yüksek kesimleri etkili kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığı arttı. Karın giderek etkisini artırmasıyla bazı yollarda ulaşımda aksama meydana geldi.

Ekipler, il genelinde kar yağışından etkilenen bölgelerde ulaşımın akmaması için çalışma yaptı. Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının nedeniyle Muğla-Denizli yolu ulaşıma kapatıldı. Ekipler, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı. Yolda kalan sürücülere yardım etti. Karayolları ekipleri ise kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.